“Promuovere sani stili di vita, modelli di cittadinanza che siano virtuosi da insegnare, soprattutto, alle nuove generazioni che, attraverso lo sport, possono apprendere valori quali il sacrificio, lo stare insieme e la leale competizione”. Con queste parole l’Assessore allo Sport del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri commenta l’adesione alla Carta Etica dello Sport, approvata dalla Giunta con delibera n° 138 del 4/7/2023.

La Carta Etica dello Sport è stata approvata dalla Regione Emilia Romagna nel 2022, ma prevista già dal 2017, anno di approvazione della Legge 8 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive” nella quale si riconosce che l’attività sportiva, in ogni sua forma espressiva, è uno strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico.

“L’adesione alla carta etica dello sport è importantissima per la nostra Amministrazione – prosegue l’Assessore – perché l’attività sportiva, oltre ad essere salutare per il corpo, deve costituire uno strumento funzionale alla promozione di stili di vita sani e modelli di cittadinanza virtuosi. Superare i limiti, impegno, costanza, determinazione, solidarietà ed aiuto reciproco: è attraverso l’aggregazione e lo sport che maturano le generazioni di domani.

Ora che la Carta etica è stata formalizzata, faremo di tutto per diffondere questi principi presso le società sportive cittadine che gestiscono ed utilizzano le palestre e gli impianti sportivi comunali”.

La Carta Etica dello Sport si compone di 14 articoli che riguardano gli atleti, gli educatori, gli Enti pubblici e le Società sportive; può essere visionata presso il sito della Regione Emilia Romagna

https://www.regione.emilia-romagna.it/sport/modalita-di-adesione-alla-carta-etica-dello-sport dal quale si può anche trovare il link per aderire. La Regione si è impegnata a prevedere premialità nei propri bandi di concessione di contributi per coloro che avranno aderito.