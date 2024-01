Il Questore ha chiuso un bar in zona Bolognina, sospendendo le licenze in materia di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo di 30 giorni. La decisione è stata presa a seguito di gravi eventi verificatosi nel corso dei controlli di polizia all’interno dell’esercizio commerciale in questione, dove la maggioranza dei soggetti presenti risultava con precedenti di polizia.

Alla fine della scorsa settimana, personale della Divisione di Polizia Amministrativa e di Sicurezza, unitamente ad unità cinofila della Polizia Locale e ad altri reparti della Polizia di Stato, in occasione del servizio ad alto impatto in Bolognina procedeva al controllo del locale. All’interno dello stesso i numerosissimi clienti manifestavano un atteggiamento ostile nei confronti degli operatori di Polizia, in particolare verso l’unità cinofila, che cercava di accedere per effettuare i controlli necessari a seguito della segnalazione da parte del cane; segnalazione peraltro avvalorata dal forte odore di cannabinoidi che si avvertiva.

Dai controlli effettuati sugli avventori, emergeva come la maggioranza degli stessi risultasse avere pregiudizi e precedenti di polizia, mentre alcuni soggetti si rifiutavano di fornire le proprie generalità. Il controllo non veniva peraltro in nessun modo agevolato da chi lavorava nel locale in questione.

Considerata la gravità e la reiterazione di tali comportamenti da parte degli avventori, sintomo di un’inidonea gestione del locale, unita alla circostanza che non molti mesi fa la proprietà è risultata destinataria di analogo provvedimento, il Questore di Bologna ha ritenuto necessario adottare un provvedimento urgente a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La sospensione delle autorizzazioni di pubblica sicurezza è stata disposta per un periodo di 30 giorni dalla notifica del provvedimento.