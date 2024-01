Spettacoli, talk, incontri: a Maranello prende il via la rassegna “Da lei a noi – Riparare con arte”, progetto dell’amministrazione comunale sostenuto da Fondazione di Modena che da gennaio a maggio propone a cittadini, studenti e al pubblico una serie di eventi sul tema della legalità, a partire dall’esperienza del recupero del bene confiscato alla criminalità organizzata trasformato in room and breakfast, Lei Rooms, sulle colline di Maranello.

Un programma ricco di proposte, con protagonisti del mondo dello spettacolo, da Ottavia Piccolo agli attori delle serie Mare Fuori e Gomorra, con giornalisti di cronaca giudiziaria e con un importante magistrato come Nicola Gratteri. La rassegna ha l’obiettivo di veicolare alla comunità un messaggio positivo di rinascita collettiva, incarnata idealmente proprio dalla struttura ricettiva di Fogliano, che da villa confiscata alla criminalità è diventata un bene comune, luogo di accoglienza dove lavorano donne con storie drammatiche alle spalle. Il progetto è realizzato in collaborazione con Ater Fondazione, Mondo Donna Onlus, Associazione Tilt, con la digital content agency Pervenio e con Caracò editore e prevede sette iniziative pubbliche.

Si parte giovedì 25 gennaio alle ore 20 all’Auditorium Ferrari con lo spettacolo teatrale “Amleto”, una suggestiva versione del classico di Shakespeare con attori e attrici del Teatro dei Venti e della Casa di Reclusione di Castelfranco Emilia (ingresso gratuito con prenotazione su Vivaticket). Si prosegue il 20 febbraio alle ore 21 alla Biblioteca Mabic con la proiezione del docufilm “I passi delle donne coraggiose” dedicato alla storia del bene confiscato di Maranello. Il 13 marzo alle ore 21 al Mabic sarà la volta dell’incontro con Lirio Abbate, giornalista da anni impegnato nel raccontare i fenomeni mafiosi e criminali. Il 28 marzo alle 9 in Auditorium un incontro dedicato alle scuole di Maranello, con gli attori delle serie “Mare Fuori” e “Gomorra” Giuseppe e Vincenzo Pirozzi e con il prof. Andrea Meccia dell’Università di Salerno, esperto di Media&Mafia. Il 9 aprile alle 21 in Auditorium lo spettacolo “Cosa nostra spiegata ai bambini” con Ottavia Piccolo, accompagnata dai Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, in scena con le parole di Stefano Massini (ingresso gratuito con prenotazione su Vivaticket). Il 14 aprile in Auditorium alle 21 un incontro con Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, e con il Prof. Antonio Nicaso, esperto di ‘ndrangheta. La rassegna si chiude il 3 maggio alle 9 in Auditorium con lo spettacolo “Lei – Mise in espace” a cura di Alessandro Gallo, attore e regista teatrale impegnato nell’educazione alla legalità con progetti di teatro civile, con le illustrazioni animate dal vivo di Carmine Luino. Gli incontri del 13 marzo, 14 aprile e 3 maggio sono moderati e presentati dal giornalista Pierluigi Senatore.