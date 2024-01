Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 16 gennaio, personale della Squadra Volanti di Reggio Emilia interveniva in un market di via Ceva a seguito di una segnalazione di allarme antirapina. Sul posto gli agenti prendevano contatti con il richiedente, ovvero il titolare del market, che riferiva di aver azionato l’allarme antirapina perché infastidito dalla presenza di un soggetto molesto.

All’interno dell’esercizio commerciale era, infatti, ancora presente un 39enne originario del Congo, irregolare sul territorio nazionale, vistosamente alterato a causa di abuso di sostanze alcoliche che, dapprima, rifiutava di fornire le proprie generalità e, successivamente, andava in escandescenze tentando goffamente la fuga sebbene barcollante.

Non con poca fatica gli operatori riuscivano a bloccare il 39enne e riportarlo alla calma. Al termine degli accertamenti di rito l’uomo, dopo essere stato allontanato dall’esercizio commerciale, è stato sanzionato per ubriachezza molesta ex art. 688 del codice penale.