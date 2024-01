Sabato 20 gennaio 2024 ore 9.30 presso la Sala Conferenze di Avis a Modena (via Livio Borri, 40) si terrà l’incontro “L’Amministrazione condivisa. Verso gli Stati generali del Terzo Settore modenese” promosso da Forum Terzo Settore della provincia di Modena e Centro Servizi Volontariato Terre Estensi. È un cambiamento epocale quello innestato dall’art. 55 del Codice del Terzo settore (dlgs 117/2017) e confermato nel modo più autorevole dalla sentenza 131 della Corte costituzionale, secondo cui l’amministrazione condivisa “realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria” delineata dall’art. 118 della Costituzione.

Un dialogo tutto da costruire che richiede l’impegno di enti e associazioni e che presuppone un approccio collaborativo, rispettoso, paritario. L’incontro intende essere occasione di confronto sul tema dell’Amministrazione Condivisa partendo dall’analisi del DM 72 in previsione dell’adozione delle Linee guida della Regione Emilia-Romagna ed è rivolto a tutta la cittadinanza, a partire dal mondo dell’associazionismo.

L’appuntamento è condotto dalla giornalista Laura Solieri e vede la partecipazione di Michele Andreana, portavoce del Forum Terzo Settore della provincia di Modena; Alberto Caldana, presidente Csv Terre Estensi; Steccanella Federica, ufficio territoriale Runts Regione Emilia-Romagna; Avv. Luciano Gallo, esperto di rapporti fra Pubblica Amministrazione ed enti del terzo settore, e membro del Gruppo tecnico sul codice dei contratti pubblici di ANCI nazionale; Paolo Pezzana, formatore e consulente organizzativo per aziende, enti pubblici, esperto per le azioni partecipate di sviluppo del territorio e comunitarie.