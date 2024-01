“Evasione, droga, pregiudicati stranieri, spaccio, inseguimenti, carabinieri feriti. Leggendo la cronaca abbiamo pensato al Bronx: invece no, tutto è successo a Formigine.

Il primo pensiero, insieme agli auguri di pronta guarigione, va agli uomini dell’Arma. I militari stanno svolgendo un lavoro encomiabile per garantire quotidianamente la sicurezza del territorio, anche a rischio della loro incolumità: per questo dobbiamo loro gratitudine e riconoscenza.

Chi non sta mettendo lo stesso impegno per la tutela di Formigine è l’amministrazione comunale, che sembra non vivere nella nostra stessa città e sembra non vedere gli episodi che si susseguono sotto gli occhi di tutti e che pretenderebbero adeguate contromisure.

Facciano un bagno di umiltà e ammettano che bisogna rimboccarsi le maniche per analizzare la situazione e prendere, finalmente, le decisioni dovute per assicurare alla comunità una adeguata qualità della vita, che parte proprio dalla sicurezza.

Cosa dobbiamo aspettare ancora? Per favore non che ci scappi il morto”.

Così Davide Romani, Capogruppo consiliare Lega Formigine