La ricerca di un terreno idoneo alla realizzazione di un area di “Sgambamento cani”. Con Determina Dirigenziale n°14 del 17 gennaio scorso in Comune di Sassuolo ha pubblicato un’indagine conoscitiva per la ricerca di area in comodato d’uso.

Nell’ambito di attività di ricognizione effettuata dagli uffici preposti avente ad oggetto le aree già presenti nel territorio sassolese, dove ci siano spazi dedicati ed attrezzati per lo sgambamento dei cani, quali animali di affezione di cui si riconosce rilievo sociale, è emersa la carenza di spazi idonei nella zona nord est della città. Il Comune di Sassuolo pertanto intende verificare l’esistenza di un’area da acquisire in comodato d’uso gratuito ed allestire ad area di sgambamento cani nella zona di via Ancora – via Marzabotto.

L’area dovrà avere una superficie indicativamente di mq 1.500, conformazione pianeggiante e agevole accessibilità dalla via pubblica. Coloro i quali possiedano una simile area con le caratteristiche sopra descritte e siano interessati a concederla in comodato d’uso gratuito al Comune di Sassuolo sono invitati a presentare formale manifestazione di interesse, recante la descrizione dell’area eventualmente allegando anche documentazione fotografica.

La manifestazione di interesse potrà essere consegnata a mano all’attenzione dell’Ufficio Patrimonio del Comune o trasmessa telematicamente ai seguenti indirizzi: patrimonio@comune.sassuolo.mo.it, comune.sassuolo@cert.comune.sassuolo.mo.it, entro il giorno 09 febbraio 2024.

Il Comune di Sassuolo si riserva di valutare le proposte pervenute e, ove ritenute meritevoli di interesse, avviare le procedure di scelta del contraente nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. Per informazioni è possibile contattare: tel. 0536/880928 email: patrimonio@comune.sassuolo.mo.it