Proseguono i lavori per la messa in sicurezza della Garisenda. Da lunedì 22 gennaio e per tutta la settimana avverrà infatti il posizionamento dei container attorno alla torre sul lato di Palazzo dei Drappieri.

In alcune fasi delle lavorazioni, per periodi di circa 10-15 minuti, ci sarà il divieto di passaggio pedonale nel tratto interessato (davanti alla libreria Feltrinelli). I pedoni verranno deviati in Galleria Aquaderni. Sul posto ci saranno movieri e polizia locale per fornire indicazioni.