Con un atto della Città metropolitana di Bologna, lo scorso dicembre, ha preso ufficialmente il via anche a Crevalcore lo IAT Crevalcore: un sistema più dinamico e flessibile dei servizi di Informazione e Accoglienza Turistica (detto IAT). Martedì 16 gennaio è iniziato il percorso di formazione per completare l’operatività del servizio stesso.

A seguito della recente riforma regionale, volta ad adeguare maggiormente le scelte organizzative in relazione alle caratteristiche dell’ambito territoriale interessato, con un’attenzione quindi anche alle realtà comunali più piccole, si è aperta una nuova opportunità per il Comune di Crevalcore, colta appieno dall’Amministrazione Comunale.

In questa ottica, a Crevalcore, si stanno creando punti informativi vari, rendendo protagonisti attivi del sistema dell’informazione e dell’accoglienza turistica, gli stessi operatori del territorio attraverso un accordo di collaborazione tra il Comune in maniera tale che, in via parallela alla propria attività imprenditoriale o associativa, tali operatori potranno svolgere il proprio incarico di prima accoglienza fornendo informazioni sulle opportunità turistiche e culturali del territorio.

Ad oggi le attività aderenti sono: l’Edicola di Lodi Novella, in via Amendola presso il Centro commerciale Crevalcore 2, la Pro Loco Crevalcore, le associazioni Motoclub Crevalcore e l’Associazione Carabinieri in congedo. Queste ultime due associazioni sono collocate presso punti strategici dal punto di vista turistico, ovvero la ciclostazione della Bolognina lungo la Ciclovia del sole mentre la seconda presso la stazione ferroviaria di Crevalcore. A questi punti dello Iat diffuso su Crevalcore, si è affiancato lo Iat Pianura collocato presso San Giovanni in Persiceto, il quale avrà il ruolo di rinforzo e di promozione di tutti gli altri comuni.

Le attività aderenti hanno la necessità di semplici requisiti minimi come il completamento del percorso di formazione obbligatorio, volto all’acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di IAT diffuso, e un collegamento internet che possa essere messo a disposizione del visitatore/ turista.

Il primo incontro si è tenuto martedì 16 gennaio presso il Piccolo Teatro di Crevalcore -Centro Socio-Culturale in viale Caduti di Via Fani 302 con il titolo ”Introduzione e presentazione del sistema turistico regionale e metropolitano: obiettivi e ruoli. Elementi della normativa nazionale regionale e metropolitana sul turismo” e ha visto come relatori esperti personale del Territorio Turistico Bologna-Modena e personale di Bologna Welcome, partner sovracomunali di questa rete. Seguiranno un altro incontro “in aula” e tre incontri sul campo e sono aperti e consigliati a tutte quelle imprese o singoli che hanno interesse nel mondo turistico.

“Abbiamo intrapreso questo percorso – dichiara il sindaco Marco Martelli – pur consapevoli dell’impegno per gli operatori aderenti, che ringrazio per la disponibilità, e per l’amministrazione comunale stessa, perché siamo convinti della sua rilevante valenza. Si tratta di un ulteriore tassello della grande spinta impressa dall’Ente sul tema turismo. Essere in rete, a livello locale e a livello metropolitano, ci consentirà sempre più la migliore circolazione delle informazioni. In questo caso insomma – conclude Martelli – la stretta collaborazione tra privato e pubblico permetterà la migliore promozione dei nostri tesori e delle nostre tradizioni accogliendo turisti di passaggio interessati a dedicare tempo al territorio della nostra Crevalcore.”