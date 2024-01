Il concerto di Noa in Duomo per San Geminiano

Torna l’ormai consolidato appuntamento che vede stelle del canto esibirsi per celebrare il Santo Patrono di Modena. L’appuntamento è in Duomo per il 28 Gennaio, biglietti gratuiti disponibili in Fondazione di Modena da lunedì 22