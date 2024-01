In continuità con il Progetto al Nido con la Regione, hanno attribuito al comune di San Possidonio complessivamente 16.038,00 euro che verranno utilizzati per l’abbattimento delle rette di frequenza e della mensa del Nido per i nuclei familiari che hanno presentato un Isee pari o inferiore ai 26.000 euro.

Il Programma Fse+ 2021-2027 della Regione Emilia-Romagna.

La Regione Emilia-Romagna, attraverso un percorso di confronto con gli enti locali, gli stakeholder e il partenariato economico e sociale, ha elaborato la propria strategia di programmazione delle risorse disponibili, pari a oltre 1 miliardo di euro. Il Programma costituisce il principale strumento per attuare a livello regionale il Pilastro europeo dei diritti sociali.

I progetti finanziati con risorse Fse+ sono selezionati dalla Regione attraverso procedure ad evidenza pubblica che garantiscono qualità e trasparenza. È così che il Programma regionale si trasforma in opportunità concrete per le persone e per le imprese ed è così che la Regione investe sul futuro della propria comunità.

Sintesi del progetto/obiettivi/risultati

La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione delle risorse, grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, per sostenere misure per l’infanzia e l’adolescenza e in particolare per l’accesso e l’abbattimento delle rette per gli asili nido.

Obiettivo è rafforzare e qualificare l’offerta di servizi di sostegno per contrastare la povertà educativa, aiutare le famiglie in condizioni economiche svantaggiate e promuovere la conciliazione vita-lavoro e l’occupazione femminile.

Per maggiori informazioni: https://www.comune.sanpossidonio.mo.it/novita/avvisi/fondo-sociale-europeo-plus-fse-cosi-leuropa-investe-sulle-persone