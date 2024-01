L’assemblea cittadina del Pd, riunitasi il 18 gennaio presso la Polisportiva San Faustino, ha visto la partecipazione di oltre 280 persone fra delegati e iscritti, e ha approvato all’unanimità la proposta della Segretaria Federica Venturelli di indicare il nome di Massimo Mezzetti come candidato unico da sottoporre alla coalizione di centrosinistra.

«Con l’Assemblea di ieri sera – queste le dichiarazioni proprio della Segretaria cittadina Federica Venturelli – il Partito Democratico di Modena ha scelto all’unanimità di individuare un unico candidato fortemente autorevole, che potesse risultare davvero unitario, garante della coesione e in grado di raccogliere il sostegno di larghissima parte del partito, della coalizione e dei cittadini. Stante il profilo, le competenze, le esperienze di Massimo Mezzetti, mi auspico, nel massimo rispetto delle scelte di ciascuna delle forze politiche e civiche impegnate a dar vita alla coalizione, che si realizzi il più ampio consenso attorno a questo profilo e, nel caso, che si ragioni dell’opportunità di procedere con le eventuali primarie di coalizione che vedano nella sua figura come unico candidato proposto dal Partito Democratico. Unità del partito e candidato unico ci permetteranno quindi di concentrarci sui reali bisogni della città, il cui bene viene per noi prima di tutto.

Ringrazio Massimo per la sua disponibilità e lo spirito di servizio. Questa scelta è il presupposto fondamentale per raggiungere l’obiettivo della vittoria alle elezioni comunali del 2024, in quanto rappresenta insieme l’unità, la coesione e l’autorevolezza della coalizione e del suo programma di governo 2024-2029 e al contempo un’alternativa coerente e salda di valori, idee e proposte rispetto alla destra. Il PD è pronto a elaborare una proposta politica che tenga conto del buon lavoro fatto sino ad ora nel governo della città, grazie alla guida decennale del Sindaco Giancarlo Muzzarelli, e che prenda spunto dalle indicazioni raccolte nell’ampio percorso di consultazione e di partecipazione che il Partito Democratico di Modena ha voluto svolgere negli ultimi mesi. Con questa scelta abbiamo dimostrato che il PD c’è, è radicato sul territorio ed è in campo per vincere. Abbiamo anche dimostrato come il Partito Democratico sia l’unico partito, nello scenario locale e nazionale, in grado di mobilitare migliaia di persone attorno ad una visione di città.

Ringrazio la segreteria cittadina, i segretari di circolo e tutti coloro che attraverso il lavoro di ricerca e di mediazione e con la disponibilità personale hanno ancora una volta dimostrato che il Partito Democratico è una comunità che sa fare della differenza e del confronto le principali cifre del proprio agire politico per l’elaborazione di contributi e proposte. Contributi e proposte che hanno arricchito il patrimonio politico del Partito stesso in vista dell’importante scadenza elettorale. Siamo al lavoro per Modena e i modenesi».