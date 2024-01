«Auspichiamo davvero che l’incontro tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con i vertici regionali per la Bretella Campogalliano Sassuolo e la Cispadana possa davvero sbloccare una situazione ormai in fase di stallo da troppo tempo». Amedeo Genedani, presidente UNATRAS e della categoria Trasporti Lapam Confartigianato rimarca ancora una volta la necessità di un via libera alla realizzazione della Bretella Campogalliano Sassuolo e della Cispadana, infrastrutture necessarie per lo sviluppo e per l’aumento della competitività delle imprese del territorio. I due snodi faciliterebbero il collegamento tra le realtà operanti in distretti importanti come quelli dell’area con l’autostrada e, quindi, con tutta l’Europa.

«Per un’economia – conclude Genedani – che si basa anche e soprattutto sull’export, si tratterebbe di opere strategiche e funzionali. Abbiamo necessità di risposte certe: vogliamo essere fiduciosi dopo anni di dichiarazioni ad oggi mai attese e speriamo che l’ultimo incontro avuto possa definitivamente dare il via libera ai lavori che, nel rispetto ambientale, devono iniziare quanto prima».