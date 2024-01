Nella mattina di venerdì 19 gennaio, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia, impegnati in un consueto servizio di controllo del territorio, notavano un soggetto che stazionava a bordo di uno scooter in via Bocconi che, alla vista della Volante, in maniera frettolosa accendeva il mezzo e tentava di allontanarsi.

Insospettiti da tale atteggiamento gli agenti decidevano di fermarlo al fine di effettuare un’attività di identificazione ma l’uomo, nonostante l’alt imposto dagli operatori, si allontanava dandosi alla fuga percorrendo via Pasteur, direzione centro città.

Gli agenti si mettevano immediatamente all’inseguimento con i dispositivi luminosi e le sirene accese mentre l’uomo percorreva ad elevatissima velocità le diverse vie del centro cittadino tra cui via Curie, via Einstein, via Papa Giovanni e via Terracchini, mettendo a repentaglio la sua incolumità e quella dei passanti presenti.

Dopo qualche minuto di fuga, sempre ad altissima velocità, arrivati in via Pariati l’uomo perdeva il controllo dello scooter ed impattava contro una recinsione di un’abitazione lì presente causando ingenti danni al motociclo.

Non essendo più lo scooter marciante, l’uomo decideva di abbandonarlo e tentare la fuga a piedi ma gli operatori, con grande prontezza, riuscivano a bloccarlo in via Bianchi e a neutralizzarlo.

L’uomo, un 43enne italiano noto tossicodipendente con diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, anche dopo la cattura manteneva un atteggiamento insofferente e aggressivo nei confronti degli operatori non fornendo alcuna valida giustificazione delle sue gesta.

A seguito di controlli approfonditi sul mezzo, gli agenti riscontravano che lo stesso fosse sprovvisto di copertura assicurativa mentre l’uomo risultava privo di patente di guida poiché mai conseguita.