Prosegue mercoledì 24 gennaio 2024 alle 20.30 la rassegna di danza al Teatro Comunale di Modena con uno spettacolo della Paul Taylor Dance Company. La compagnia americana presenta a Modena tre capolavori del suo repertorio. Ad aprire la serata sarà Airs, uno dei classici di Paul Taylor firmato nel 1978; una danza pura di lirica bellezza, d’amore e di gioia, di musica e di silenzi costruito in armonia con musiche scelte fra i capolavori di Georg Händel. Somewhere in the Middle, che si vedrà in prima italiana, è una creazione del 2022 di Amy Hall Garner che ha saputo trasmettere la gioia della danza attraverso una selezione di brani jazz di Count Basie, Sarah Vaughan, Duke Ellington, Wynton Marsalis e Bill Evans. Promethean Fire è un titolo creato su brani celebri di Johann Sebastian Bach e mette in scena il dramma e la lotta dell’uomo di fronte alle avversità; fu ideato da Paul Taylor nel 2002 in risposta alla tragedia dell’11 settembre.

Con oltre quattrocento creazioni dal 1954, anno di fondazione della Paul Taylor Dance Company, Paul Taylor è stato un grande pioniere della modern dance americana. Attraverso le sue coreografie ha condotto un lavoro instancabile e affascinante su aspetti diversi della vita quotidiana e su pressanti questioni sociali. Attraverso più di cinquanta premi e riconoscimenti, fra i quali la medaglia d’oro delle arti del governo americano e la nomina di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres del governo francese, gli è stata riconosciuta la capacità di trasformare i momenti della vita dell’uomo nella bellezza di un’arte coinvolgente e appassionata, fino ad essere considerato una leggenda, uno dei giganti della storia della danza.

Nel 1966 è stata fondata la Paul Taylor Dance Foundation con l’intento di avvicinare il pubblico alle sue coreografie e per aiutarlo nella creazione e nella preservazione del suo repertorio. La Paul Taylor Dance Company è una delle più rinomate compagnie di danza moderna del nostro tempo. Ha innovato e trasformato la danza moderna lungo settant’anni ininterrotti di successi. Con una storia di collaborazioni multidisciplinari, atletismo e passione, la compagnia è conosciuta in tutto il mondo per il suo vasto repertorio che spazia dalle opere del fondatore a nuovi lavori creati da alcuni dei coreografi più affermati. Raggiungendo il pubblico dei teatri di oltre seicento città, ha rappresentato i propri spettacoli negli Stati Uniti, nei festival internazionali di oltre quaranta paesi e ha effettuato tournée in ogni parte del mondo. La compagnia è stata diretta dal coreografo fino alla sua morte, avvenuta nell’agosto 2018 all’età di ottantotto anni, lasciando la direzione artistica a Michael Novak.

Biglietti dello spettacolo da €9 a €25. I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, o telefonando allo 059 2033010. Info www.teatrocomunalemodena.it.