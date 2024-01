La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, una cittadina italiana di 33 anni.

Intorno alle ore 20.50 di ieri, una pattuglia della Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio in centro storico, nel transitare in via del Voltone, ha notato la 33enne, che alla vista della Polizia si è data a precipitosa fuga in direzione di via Berengario, lanciando a terra un pacchetto di sigarette.

La donna è stata raggiunta e bloccata dagli agenti. Il pacchetto di sigarette, subito recuperato, è risultato contenere – come da successiva prova narcotest a cura del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica – sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish per un peso complessivo di 5,89 grammi.

Sulla sua persona, inoltre, sono stati rinvenuti, nascosti all’interno del reggiseno, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 15 euro in banconote.