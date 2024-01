In occasione della Giornata della Memoria (la giornata che ricorda lo sterminio del popolo ebraico e dei deportati nei campi nazisti), a Sasso Marconi sono in programma una serie di eventi, coordinati dall’Amministrazione comunale insieme alla locale sezione di ANPI, rivolti sia alle scuole che ai cittadini.

Si comincia con la mostra “Sguardi” che, attraverso immagini, documenti e materiale audiovisivo, riporta alla luce storie di deportati e ripercorre le tappe dello sterminio attuato dai nazifascisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Promossa dalla Pubblica Assistenza Sasso Marconi e curata dalla sezione bolognese di ANED (Associazione Nazionale Ex-Deportati nei campi nazisti), la mostra è allestita nella Sala comunale “Renato Giorgi” e sarà aperta per le scuole nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 gennaio. Sabato 27 gennaio, dalle 10 alle 19, è prevista l’apertura al pubblico con visita guidata al percorso espositivo, che include fotografie, video, pannelli informativi ed è corredato da abiti e oggetti ritrovati nei lager.

La mostra è parte di un più ampio progetto promosso da Comune e Pubblica Assistenza Sasso Marconi in collaborazione con ANED, ANPI e Anpas Emilia-Romagna per accrescere la consapevolezza delle nuove generazioni tramandando la memoria dei fatti avvenuti durante la II Guerra Mondiale e facendo conoscere i protagonisti della lotta al nazifascismo sul nostro territorio. Il progetto si concluderà con un “Viaggio della Memoria”, che porterà i ragazzi delle scuole di Sasso Marconi a visitare uno dei luoghi simbolo della deportazione, il campo di concentramento di Mauthausen.

Per la Giornata della Memoria l’Amministrazione comunale ha inoltre programmato la proiezione di “One life”, film che affronta il tema dell’Olocausto raccontando l’operazione umanitaria intrapresa da Nicholas Winton (Anthony Hopkins), broker londinese figlio di genitori ebrei che, alla fine degli anni ’30, salvò 669 bambini profughi dai campi di concentramento: una storia straordinaria, tenuta a lungo nascosta e riconosciuta pubblicamente solo negli anni ’80.

Previste proiezioni per gli studenti delle scuole medie e dell’Istituto Agrario “B. Ferrarini” nelle mattinate di venerdì 26 e sabato 27 gennaio, con saluto del Vice Sindaco Luciano Russo e introduzione storica di Massimo Sinigaglia, figlio del testimone Giorgio. “One life” sarà poi il film di prima visione proposto al Cinema comunale nel week-end 26-27-28 gennaio , secondo il consueto calendario che prevede due proiezioni serali il venerdì e il sabato (h 21) e tre spettacoli la domenica (h 16 – 18.30 – 21).