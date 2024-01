“Prosegue la nostra collaborazione con la Guardia di Finanza sul controllo di affitti in nero e delle locazioni brevi irregolari. Negli ultimi mesi grazie al controllo incrociato, effettuato dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, degli annunci con i dati in nostro possesso sono stati scoperti diversi evasori con profili di irregolarità per centinaia di migliaia di euro, da ultimi due Bed & Breakfast che offrivano servizi di pernottamento e prima colazione evadendo completamente il fisco, al quale in cinque anni avevano omesso di dichiarare oltre 700mila euro di reddito.

Riportare questi profili alla legalità non solo è un dovere per la nostra comunità e nei confronti di chi rispetta le regole, ma ha un importante effetto deterrente verso chi sceglie di speculare in una situazione di tensione abitativa già alta. Ringrazio pertanto la Guardia di Finanza per questa importantissima attività.”