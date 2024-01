La Polizia di Stato di Bologna prosegue l’attività di controllo straordinario del territorio nel Quartiere Bolognina. Tali servizi, organizzati dalla locale Questura e finalizzati al contrasto delle attività illecite ed in particolare dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno visto la partecipazione di vari equipaggi delle diverse articolazioni della Polizia di Stato e della Polizia Locale.

Da sabato 13 a sabato 20 gennaio, sono stati raggiunti i seguenti risultati: 989 persone identificate, di cui circa 440 stranieri; 2 arrestati; 11 denunciati; 628 gr. di sostanze stupefacenti (hashish, cocaina ed eroina) rinvenute; 153 veicoli controllati; 27 infrazioni accertate al Codice della Strada; oltre 50 esercizi commerciali controllati.

Più nello specifico, nella giornata del 16 gennaio, è stato tratto in arresto un uomo tunisino del 1999 per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sono stati denunciati in stato di libertà due uomini per i reati di ricettazione e rapina aggravata.

Inoltre, nella giornata del 17 gennaio è stato tratto in arresto in flagranza di reato un uomo nigeriano classe ’92 per il reato “detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti”. In particolare, gli agenti notavano, in via Di Vicenzo, che l’uomo tirava fuori da un cespuglio delle sostanze stupefacenti e, a seguito di perquisizione personale, risultava in possesso di nr. 16 involucri contenenti “cocaina” del peso di gr. 6 ed “eroina” del peso di gr. 2. Si appurava che lo stesso era irregolare sul territorio nazionale e aveva diversi precedenti penali e di polizia per la commissione di reati della stessa indole.

Prosegue poi l’attività della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza con i controlli agli esercizi commerciali nei quali sono stati sequestrati prodotti alimentari per un totale di 42kg.