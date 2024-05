Camminava a piedi, a notte inoltrata, sul ciglio della SP19 in località Malpasso nel Comune di Baiso. Alla vista dei carabinieri tentava la fuga nella fitta vegetazione che costeggia la strada. I carabinieri di Toano riuscivano a fermare l’uomo per un controllo: in un primo momento sembrava collaborare, dopo poco però, senza alcun motivo, si rivolgeva ai militari operanti proferendo frasi minacciose, fino ad aggredire fisicamente due di loro, tanto da causargli lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 10 e 5 giorni. Giungeva in ausilio anche una pattuglia dei carabinieri di Ramiseto e con non poca fatica, dopo una colluttazione, l’uomo veniva bloccato. La vicenda ieri notte intorno alle ore 2:00.

Per questi motivi, con le accuse di resistenza e violenza a un pubblico ufficiale e minaccia, i carabinieri della stazione di Toano hanno arrestato un 25enne magrebino, abitante nel reggiano, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia. A seguito della condotta violenta dell’uomo, due carabinieri hanno riportato lesioni giudicate dai sanitari guaribili rispettivamente in 10 e 5 giorni.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.