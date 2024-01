Dal 25 al 28 gennaio Angelo Pintus tornerà al Teatro EuropAuditorium di Bologna con il suo nuovo spettacolo, Una brutta persona.

Angelo Pintus, noto per la sua partecipazione a programmi televisivi come Colorado e LOL – Chi ride è fuori, continua a essere un campione di spettacoli sempre “tutto esaurito”. Il comico triestino ha consolidato il suo legame con il pubblico attraverso uno stile unico, irriverente e divertente.

Mescolando umorismo, satira e comicità fisica, Pintus offre un’esperienza che va oltre la semplice comicità, coinvolgendo il pubblico in riflessioni più profonde.

Come di consueto Pintus desidera stupirci non svelando nulla di cosa si nasconde dietro il nuovo emblematico titolo Una brutta persona. Non ci resta quindi che aspettare di scoprirlo in scena.

