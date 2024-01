Il sindaco Luca Vecchi ha emanato oggi sei ordinanze volte a favorire la convivenza civile, il decoro degli spazi pubblici ed a contrastare l’abuso di sostanze alcoliche a Reggio Emilia. Le ordinanze sono in vigore fino al 30 aprile 2024. La loro violazione, una volta accertata, implica una sanzione amministrativa di 300 euro.

Due ordinanze contengono novità riguardo sia al merito delle disposizioni, sia ai quadranti urbani su cui incidono: la limitazione delle attività degli Open shop H24 (o Free shop) tra il parco del Popolo e la stazione centrale di piazzale Marconi nelle ore notturne e il divieto di alcolici nel quadrante est del centro storico, lungo la via Emilia San Pietro e strade laterali.

Le altre quattro ordinanze di fatto prorogano misure sostanzialmente già adottate in altrettanti quartieri e quadranti urbani della città negli scorsi anni: via Roma-zona Teatri, alcune strade e piazze di Santa Croce, Zona stazione centrale, via Fabio Filzi-parcheggio Zucchi e altre strade del quadrante di porta Santo Stefano. Queste quattro ordinanze prescrivono il divieto di consumo in spazi pubblici (eccetto distese o in concomitanza con sagre e altre manifestazioni pubbliche specifiche) di bevande alcoliche di ogni gradazione per tutto il giorno (24 ore) e la vendita da asporto delle stesse dalle ore 15 alle ore 7 del giorno seguente.

OPEN SHOP H24 CHIUSI DI NOTTE – Si dispone, per le attività presenti nella zona nord della città storica, comprese tra la Via Emilia, viale Isonzo e la ferrovia Milano-Bologna, e tra il parco del Popolo e la stazione ferroviaria centrale – specificatamente in via Roma, viale 4 Novembre e via Eritrea – il divieto di apertura degli esercizi di vicinato che effettuano la vendita esclusiva tramite distributori automatici di alimenti e bevante – cosiddetti Open shop H24 – dalle ore 22 alle ore 5 del giorno seguente, tutti i giorni, fino al 30 aprile 2024.

L’inosservanza dell’ordinanza comporta una sanzione amministrativa di 300 euro; nei casi di reiterata inosservanza delle disposizioni, il questore potrà disporre l’applicazione della misura della sospensione dell’attività fino a 15 giorni.

VIA EMILIA SAN PIETRO – Una seconda ordinanza prevede il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, per tutta la giornata (24 ore su 24), nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico di via Emilia San Pietro, dall’incrocio con via Roma fino a piazzale Tricolore compreso, e nelle vie laterali Guidelli, Navona, Boiardi, Fontanelli e San Girolamo (fino all’intersezione con via Toschi-via San Martino), Giorgione, Roggi, dell’Abbadessa, Gabbi, Campo Samarotto e del Follo. Sono esclusi dal divieto gli spazi dati in concessione per le distese e le occasioni di eventi, manifestazioni culturali, sagre e fiere, per il periodo e per i luoghi di svolgimento delle stesse.

La violazione dell’ordinanza è punita con la sanzione amministrativa di 300 euro.

VIA ROMA-ZONA TEATRI – L’ordinanza per il quadrante di centro storico che comprende il quartiere di via Roma e quello dei Teatri e del parco del Popolo prevede il divieto di consumo di bevande alcoliche – di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore – per tutta la giornata (tutte le 24 ore) nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico della zona della città storica compresa tra parco del Popolo, piazza della Vittoria, piazza Martiri 7 Luglio, via Secchi, via Leopoldo Nobili, via Battaglione Toscano, via Sessi, via Lazzaro Spallanzani, via Filippo Re, via Nacchi, via Bellaria, via Ferrari Bonini, via Dante Alighieri, parco Santa Maria, vicolo Clemente, via Roma a partire dalla chiesa di San Giacomo e fino alla Gabella.

Il divieto non riguarda il consumo effettuato negli spazi dati in concessione per le distese aperte in quelle stesse vie e aree, o in occasione di eventi e manifestazioni.

Inoltre vige il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle ore 15 e sino alle ore 7 del giorno seguente per i titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio del settore alimentare, delle attività artigianali alimentari, degli esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande in via Secchi, via Bellaria, via Filippo Re e in via Roma (dalla chiesa di San Giacomo fino alla Gabella).

SANTA CROCE – Disposizioni analoghe riguardano via Veneri e alcune altre aree del quartiere di Santa Croce.

In particolare, vige il divieto di consumo, per tutto il giorno (24 ore), di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione negli spazi ed aree pubbliche e a uso pubblico di via Veneri, piazzale Europa e viale Ramazzini, tra il civico 1 e il civico 29 (sino all’intersezione con viale Regina Margherita) e tra il civico 2 e il civico 40/a. Fanno eccezione al divieto le distese e gli eventi e manifestazioni pubblici occasionali.

Inoltre, l’ordinanza dispone il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, in qualsiasi contenitore, dalle ore 15 di qualsiasi giorno della settimana alle ore 7 del giorno seguente per i titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio nel settore alimentare, delle attività artigianali del settore alimentare e per gli esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati autorizzati alla somministrazione aventi accesso, anche secondario, negli stessi via Veneri, piazzale Europa e viale Ramazzini dal civico 1 al civico 29 (sino all’intersezione con viale Regina Margherita) e dal civico 2 al civico 40/a.

ZONA STAZIONE – Vengono riconfermati i seguenti divieti nella Zona stazione centrale: divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione per tutto il giorno (24 ore), nelle aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, di via Eritrea, via Ceva, via Alai, via monsignor Tondelli, viale 4 Novembre, piazzale Marconi, via Turri, via Chiesi, via Vecchi, piazza Domenica Secchi, parco delle Paulonie, via Sani, via Paradisi, via Ritorni, via Cagnoli, via Lama Golese e via Cesana.

Fanno eccezione al divieto gli spazi dati in concessione per le distese e le occasioni di manifestazioni culturali, sagre e fiere.

Inoltre, analogamente ai casi precedenti, vige il divieto di vendita da asporto di bevande alcoliche, in qualsiasi contenitore, dalle ore 15 di qualsiasi giorno della settimana e sino alle 7 del giorno seguente per i titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio nel settore alimentare, delle attività artigianali alimentari, degli esercizi pubblici di somministrazione e dei circoli privati autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande, in via Eritrea, via Ceva, via Alai, via monsignor Tondelli, viale 4 Novembre, piazzale Marconi, via Turri, via Chiesi, via Vecchi, piazza Domenica Secchi, parco delle Paulonie, via Sani, via Paradisi, via Ritorni, via Cagnoli, via Lama Golese, via Cesana.

VIA FILZI – SANTO STEFANO – PARCHEGGIO ZUCCHI – Un’ulteriore ordinanza conferma disposizioni per il quadrante fra centro storico e prima corona dei quartieri esterni a porta Santo Stefano.

Il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, per tutta la giornata (24 ore) in questo caso riguarda le aree pubbliche e soggette ad uso pubblico di piazzale Duca D’Aosta (porta Santo Stefano), via Fabio Filzi, via Bolognesi, viale Trento Trieste, via Emilia Santo Stefano sino a piazza Gioberti, controviali di viale Isonzo fino all’incrocio con viale Trento Trieste, controviali di viale Timavo sino all’incrocio con via Guasco, via Davoli, via Monte Pasubio, via Nuova, parcheggio Zucchi.

Stesse eccezioni al divieto per le distese e per manifestazioni culturali, sagre e fiere, per il periodo e per i luoghi di svolgimento delle stesse.