A fronte del cambiamento climatico si ricercano oggi idee, e buone pratiche, di sviluppo sostenibile e di green economy.

Venerdì 26 gennaio 2024, il Parco Tegge sarà il palcoscenico del confronto dal titolo “Aspettando il Tegge Festival”, con un ruolo di primo piano assegnato a Edo Ronchi, ex ministro dell’ambiente e docente universitario, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e insignito del premio per la Sostenibilità dalla fondazione Hans-Carl von Carlowitz di Chemnitz (Germania). L’evento si concentrerà sull’analisi del Green New Deal e sulla situazione attuale della transizione ecologica.

“La crisi ecologica globale ha raggiunto livelli preoccupanti specie per il clima e la biodiversità e rischia di stravolgere sia l’Italia che l’Appennino – spiega Ramona Malvolti promotrice del Tegge Festival –. Per questo intendiamo favorire un dialogo e una consapevolezza su temi ambientali e sul nostro futuro che ci riguardano da vicino. Purtroppo la gravità della crisi ecologica non è accompagnata da una corrispondente crescita della consapevolezza ambientale di cittadini e decisori politici, pertanto il nostro Festival si vuole caratterizzare proprio portando conoscenze riflessioni e approfondimenti”. Condurrà il confronto con Edo Ronchi Massimiliano Anzivino stimolando un dialogo a tema con alcune conversazioni.

“Il 2023 è stato l’anno più caldo della storia – dichiara Robertino Ugolotti, consigliere del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, dichiara -. È il primo anno forse in cui abbiamo tutti percepito di vivere nella nuova era, chiamata dagli scienziati Antropocene, l’epoca geologica, nella quale l’essere umano con le sue attività è riuscito con modifiche territoriali, strutturali e climatiche ad incidere su processi geologici. A livello globale e locale assistiamo così ad alluvioni (abbiamo visto gli effetti in Appennino l’estate scorsa!), siccità, venti fortissimi e temperature tropicali, mutazioni nei laghi e nel regime delle acque (la perdita di fonti). Preziosissimo quindi il dialogo con Edo Ronchi, già ministro dell’Ambiente, docente universitario e fondatore dell’Istituto per lo Sviluppo Sostenibile, al Tegge Festival: con lui proveremo a porci delle domande e cercare delle risposte”.

Il programma dell’iniziativa prevede: alle ore apericena – Un momento di convivialità per condividere idee e riflessioni; alle 20:30 “La Transizione Ecologica: A Che Punto Siamo?” conversazioni stimolanti con Edo Ronchi, già docente universitario, che porterà la sua vasta esperienza e la prospettiva unica di un leader nel campo dello sviluppo sostenibile; ore 22 conclusioni – moderate da Massimiliano Anzivino, ASC Appennino Reggiano, che riassumerà i punti chiave della serata.

Questo appuntamento è organizzato dal Parco Tegge in collaborazione con il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, PMG – Progetto Montagna Giovani, Legambiente – Castelnovo ne’ Monti e gode del patrocinio del Comune di Castelnovo ne’ Monti.