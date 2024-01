La Polizia di Stato di Bologna si è portata in Piazza dell’Unità a seguito di una segnalazione di furto d’auto pervenuta dal proprietario. Sul posto gli agenti hanno sorpreso una giovane donna romena, classe ‘01, intenta a frugare all’interno dell’autovettura, ed un uomo che alla vista degli operatori si dava alla fuga. La donna veniva immediatamente bloccata, mentre l’uomo, tunisino classe ’90, veniva fermato poco dopo.

I due, sprovvisti di documenti, venivano portati in Questura per i rilievi fotodattiloscopici e venivano tratti in arresto per il tentato furto aggravato in concorso, in attesa del rito direttissimo tenutosi in data odierna. Da ulteriori controlli emergeva che l’uomo era irregolare sul territorio nazionale e a suo carico gravavano diversi precedenti per reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, mentre a carico della donna risultavano reati contro il patrimonio e contro la persona, oltre ad un divieto di dimora e di ritorno ancora in atto nel comune di Bologna.