Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento A13 Bologna-Padova (km 14+400) e Bologna Borgo Panigale (km 4+800), verso la A1 Milano-Napoli, che era prevista dalle 22:00 di sabato 27 alle 6:00 di domenica 28 gennaio, mentre rimane chiuso, per chi percorre la A13 Bologna-Padova e proviene da Padova, lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto verso la A1.

In alternativa, uscire a Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna e il Ramo Verde, entrare sulla A14 Bologna-Taranto alla stazione di Bologna Borgo Panigale per poi immettersi sull’A1 Milano Napoli in direzione Milano.