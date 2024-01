Sarà ancora l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il palcoscenico della 46^ edizione della Final Four della Del Monte Coppa Italia di pallavolo maschile, il 27 e il 28 gennaio.

Per l’ottava volta negli ultimi undici anni, il grande volley torna dunque a Bologna con un appuntamento che rientra nel calendario di eventi sportivi sostenuto dalla Regione e coordinato dal capo politico della segreteria della Presidenza, Giammaria Manghi. La conferma di un legame particolare con la città e con tutta l’Emilia-Romagna, da sempre uno dei territori protagonisti di questo sport, con squadre e campioni che ne hanno fatto la storia.

E alla finale di domenica 28 assisterà anche il Presidente della Regione Stefano Bonaccini.

“Sono certo che anche quest’anno la Coppa Italia saprà regalarci grandi emozioni, dopo la vittoria lo scorso anno della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, una delle grandi squadre dell’Emilia-Romagna, regione che ha dato e ricevuto tanto dalla pallavolo- ha sottolineato Bonaccini-. Sabato e domenica scenderanno in campo grandi atleti per una competizione di altissimo livello. Ma non dobbiamo dimenticare che il volley è uno degli sport più diffusi tra i giovanissimi, per molti dei quali rappresenta la prima occasione di praticare, spesso in ambito scolastico, un’attività motoria. Uno sport che ha molto da insegnare anche sul piano umano: tenacia, impegno, ma anche correttezza, spirito sportivo, rispetto dell’avversario. Per la Regione la conferma di un impegno forte a sostegno dello sport, fin da quello di base”.

Un appuntamento di caratura nazionale e internazionale, da non perdere per tifosi e appassionati, frutto della collaborazione tra Regione e Lega Pallavolo Serie A. E per la Sport Valley e tutto il territorio un’ulteriore occasione di promozione e visibilità.

Si parte sabato 27 con le due semifinali: alle 16 Itas Trentino VS Vero Volley Monza e alle 18,30 Sir Susa Vim Perugia VS Allianz Milano. Le due squadre vincitrici si contenderanno l’ambito trofeo domenica 28 alle ore 15,45.