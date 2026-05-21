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Il centro iperbarico dell’ospedale di Vaio, nel Parmense, raddoppia: si sono, infatti, conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione della camera iperbarica già presente ed è stata consegnata la nuova, che garantirà 14 posti in più.

Le due camere entreranno in funzione contemporaneamente a giugno, portando la dotazione dell’unica struttura pubblica del genere in Regione a complessivi 28 posti.

La consegna è avvenuta al cantiere avviato a marzo grazie a un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro: 760mila euro di risorse statali e della Regione, 347mila di fondi dell’Ausl di Parma e 500mila euro da Fondazione Cariparma.

Il centro iperbarico dell’ospedale di Vaio è riferimento per i cittadini delle province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Modena e del sud della Lombardia (Lodi, Cremona, Mantova e parte della provincia di Pavia). Oltre alla cura dei pazienti intossicati dal monossido (con una reperibilità tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24), la camera iperbarica è attiva anche per il trattamento di alcune patologie croniche, grazie a uno staff composto da medici anestesisti-rianimatori ed infermieri specificamente addestrati. Attualmente il centro assicura oltre 8mila trattamenti l’anno, di cui circa 200 in urgenza.

“Questo potenziamento della dotazione tecnologica di una struttura così specifica rappresenta un salto di qualità per tutta l’Emilia-Romagna e non solo- sottolinea l’assessore alle Politiche per la salute, Massimo Fabi-. Come Regione, stiamo investendo con convinzione nel rinnovamento del parco infrastrutture della nostra sanità pubblica, convinti che le nuove tecnologie garantiranno servizi migliori, più veloci e a misura di paziente”.

“Si tratta di un investimento strategico che consolida il ruolo del centro iperbarico di Vaio quale punto di riferimento pubblico regionale. Un risultato reso possibile anche grazie al significativo contributo di Fondazione Cariparma, che conferma, ancora una volta, la propria vicinanza al territorio e alla sanità pubblica– aggiunge Anselmo Campagna, direttore delle Aziende sanitarie di Parma -. Questa collaborazione tra istituzioni rappresenta un valore fondamentale per continuare a investire in innovazione tecnologica, sicurezza delle cure e qualità dell’assistenza”.