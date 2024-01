“I nostri operatori e operatrici di polizia locale lavorano con grande professionalità, e da sindaco trovo indecente, vergognoso, per non dire diffamatorio, leggere su certa stampa nazionale che si scaglia contro la Città 30 con falsità e fake news, l’utilizzo del termine “vigili” affiancato all’aggettivo “carogne”. Così il sindaco Matteo Lepore è intervenuto durante il Consiglio di oggi dedicato al question time.

“Queste parole – ha proseguito Lepore – sono inaccettabili e come sindaco della città le respingo con forza esprimendo solidarietà ai lavoratori e lavoratrici della Polizia Locale, che fanno il loro dovere. Con molti di loro ho avuto modo di confrontarmi in diversi incontri relativamente al progetto di Città 30, che non riguarda solo il limite di velocità ma un modo diverso di vivere lo spazio pubblico. In questi incontri abbiamo condiviso anche dubbi e possibili criticità, ma con l’impegno reciproco di raccogliere anche le loro impressioni, quelle di chi in prima persona è in strada in questi giorni e sta lavorando per far si che una misura destinata ad una maggiore sicurezza stradale sia rispettata, senza vessare le persone e con buon senso, come stanno facendo. E di questo li ringrazio. A breve incontrerò di nuovo diversi di loro per avere un primo ritorno del loro lavoro di questi giorni”.