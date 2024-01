Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Monselice e Boara, verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Monselice, percorrere la SP5 e la SS16 adriatica e rientrare sulla A13 alla stazione di Boara.

Sempre sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 29 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 30 GENNAIO

sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto, verso Padova. Si precisa che la stazione di Bologna Arcoveggio sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Padova e Bologna; saranno chiusi gli svincoli che dalla Tangenziale di Bologna immettono all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio e chiuso lo svincolo che dalla A14, con provenienza Ancona, immette sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, uscire alla stazione di Bologna Fiera, sulla A14, percorrere la viabilità ordinaria: SS64 Porrettana, via Guglielmo Marconi, SP3 ed entrare sulla A13 attraverso la stazione di Bologna Interporto; per la chiusura dell’entrata di Bologna Arcoveggio verso Padova: Bologna Interporto, sulla stessa A13; per la chiusura dell’entrata di Bologna Arcoveggio verso Bologna: Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 31 GENNAIO ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 1 FEBBRAIO

sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: SP3, via Guglielmo Marconi, SS64 Porrettana, Tangenziale di Bologna, per rientrare sulla A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio.

******

Sulla D23 Diramazione Ferrara sud (Raccordo Ferrara-Porto Garibaldi), per consentire attività di ispezione dei cavalcavia “Via Sammartina” e “Via del Fabbro”, nelle tre notti di lunedì 29, martedì 30 e mercoledì 31 gennaio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo per la SS64 Porrettana e quello per la SS16 Adriatica, verso la A13 Bologna-Padova. In alternativa si consiglia di utilizzare la SS16 Adriatica e la SS64 Porrettana.