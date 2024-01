Si terrà domenica 28 gennaio alle ore 17 nelle sale del Castello di Formigine “Opera della giustizia sarà la pace”, conferenza organizzata in collaborazione con l’Università Popolare di Formigine in occasione del Giorno della Memoria.

Relatore sarà il Prof. Giampaolo Anderlini, ex docente di materie letterarie al Liceo Formiggini di Sassuolo, biblista, ebraista e redattore della rivista “Qol”, trimestrale di teologia e dialogo interreligioso ebraico-cristiano-musulmano. Tema centrale della conferenza, a partire da un versetto del profeta Isaia, sarà la pace. Nel dettaglio, si parlerà delle motivazioni che spingono alla guerra e dell’interpretazione della pace da un punto di vista della tradizione ebraica, partendo da temi classici, come appunto Isaia, per arrivare alle evoluzioni avvenute negli anni.

Dichiara il Sindaco Maria Costi: “In un anno ancora segnato dalla guerra, con il conflitto israelo-palestinese che non cessa di causare vittime innocenti, la riflessione dedicata al Giorno della Memoria non può che partire dalla pace. La giornata sarà l’occasione per ritrovarci e prenderci un momento, insieme a un esperto come il Prof. Anderilini, per onorare la memoria delle vittime dell’Olocausto e di tutti coloro che hanno sofferto e che soffrono a causa delle guerre. Oggi più che mai dobbiamo promuovere la comprensione e il rispetto reciproco, trasmettendo un messaggio di unità, solidarietà e speranza. La pace è il fondamento su cui costruire una società giusta e prospera”.

L’evento è a ingresso libero.