Cielo sereno o poco nuvoloso per il transito di nubi medio-alte. Sulle aree di pianura e sulla costa visibilità ridotta al mattino per nebbie o foschie dense, in dissolvimento nelle ore centrali della giornata; nelle ore serali e notturne nuova formazione di foschie dense e nebbie.

Temperature minime senza variazioni di rilievo, con valori tra -1 e 1 grado, di qualche grado inferiori nelle zone di aperta campagna; valori leggermente più elevati sulle aree collinari. Massime in locale aumento, comprese tra 8 e 10 gradi. Venti deboli, di direzione variabile. Mare poco mosso.