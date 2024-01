Elisa Lolli e Marco Sforza (due noti istrioni, artisti già apprezzati dai partecipanti alle iniziative del Centro) intratterranno il pubblico con uno spettacolo di cabaret e teatro canzone. Una commedia umana ricca di gag e personaggi, dalla badante polacca al bagnino romagnolo, con scene quotidiane tragicomiche condite anche da un po’ di improvvisazione. Un viaggio surreale nella comicità in salsa emiliana, dove il quotidiano diventa il palcoscenico ideale per raccontare la follia inconsapevole che alberga spesso in ciascuno di noi

L’evento si terrà venerdì 2 febbraio 2024, ore 21.00 nella sala del 1° piano al Centro polivalente di Limidi in Via Papotti n. 18.

L’evento è come sempre aperto al pubblico e ad ingresso gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione.

L’iniziativa rientra nel programma 2023-2024 predisposto dal Centro Polivalente, col contributo della Fondazione Campori di Soliera (Mo), nella considerazione che argomenti culturali e scientifici, anche conditi da allegria, interessano tante persone e che vi è un bisogno insoddisfatto cui il centro cerca di dare risposte.

La prossima iniziativa si terrà la sera del 16 febbraio 2024 alle ore 21,00 sempre nella sala del Centro polivalente di Limidi (Mo): una conferenza di DARIO DE SANTIS sulla redenzione del “mercante di morte”: storia di Alfred NOBEL e del suo premio.