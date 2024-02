Con il concerto in maschera Filmusic, in scena il 7 e 8 febbraio (ore 21) al Teatro Duse di Bologna, si apre la Stagione 2024 dell’Orchestra Senzaspine. Sul podio i direttori M° Tommaso Ussardi e M° Matteo Parmeggiani.

Filmusic propone uno straordinario mix tra colonne sonore tratte da film e cartoni animati da Star Trek a La Vita è Bella, da Avengers a Mission Impossible, e un repertorio sinfonico di altissimo rigore, pensato per riscoprire la potenza della musica classica in una dimensione cinematografica e burlesca. Ma Filmusic è anche l’appuntamento con cui i Senzaspine vogliono festeggiare il Carnevale insieme al pubblico di grandi e piccini. Come ormai da tradizione, infatti, direttori e musicisti vestiranno i costumi dei loro supereroi e personaggi di fantasia preferiti, così come il pubblico è invitato a venire a teatro in maschera. Sul palco, dunque, non mancheranno pirati, elfi, extraterrestri ma anche duelli, colpi di scena e sorprese per un concerto imprevedibile, andato negli anni sempre sold out.

Info: www.teatroduse.it | www.senzaspine.org