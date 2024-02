L’Illustratore Attilio (al secolo Attilio Cassinelli) ha raggiunto la rispettabile età di 100 anni e continua tuttora a disegnare: per celebrare un traguardo così importante la biblioteca per ragazzi “Il falco magico” propone alcuni appuntamenti a lui dedicati, in collaborazione con la figlia Alessandra.

Sabato 10 febbraio alle ore 10:30, presso l’Auditorium Loria, si svolgerà “Attenti al lupo!” un incontro rivolto a genitori, educatori, insegnanti e curiosi, in cui Alessandra Cassinelli condurrà il pubblico nei boschi delle fiabe per raccontare il lungo percorso creativo del padre: un artista attivo dagli anni Sessanta che ha accompagnato intere generazioni di bambini con le proprie storie semplici e poetiche, il tratto sobrio e riconoscibile, la sua singolare capacità di sintesi. L’iniziativa di sabato sarà anche l’occasione per approfondire le tematiche più care all’autore, dalla salvaguardia della natura all’attenzione per la fragilità e le differenze. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Nella sala espositiva del” Falco magico”, invece, negli orari di apertura del servizio, sino alla fine di marzo continua “Il mondo di Attilio”, un’installazione immersiva che mostra i lupi, i boschi e i famosi personaggi delle fiabe e delle favole. L’esposizione di diverse edizioni librarie – patrimonio della stessa biblioteca per ragazzi – e di alcune tavole originali, mostra la tecnica grafica e l’evoluzione artistica di un autore inconfondibile e sempre attuale.

NOTE BIOGRAFICHE – Attilio Cassinelli, nato a Genova nel 1923, è illustratore, poeta e narratore per immagini. Vive e lavora a Novi Ligure (AL). I suoi libri sono tradotti in tutto il mondo e la sua opera creativa è costellata da diversi riconoscimenti: tra questi il Premio con Menzione d’onore IBA (Internationale Buchkunst Ausstellung), il Premio Andersen, il Bologna Ragazzi Award (premio internazionale della Bologna Children’s Book Fair) e il Premio nazionale “Nati per Leggere”.