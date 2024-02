Anche quest’anno le mense scolastiche comunali partecipano all’iniziativa nazionale della Green Food Week organizzata da Foodinsider (dal 5 al 9 febbraio) verso la settimana di M’illumino di meno, per valorizzare e diffondere l’alimentazione a basso impatto ambientale all’interno delle mense scolastiche, universitarie e aziendali.

In continuità con le tante azioni mirate alla sostenibilità e alla riduzione dello spreco che connotano il servizio di refezione scolastica, giovedì 8 febbraio in tutte le scuole del Comune di Bologna verranno serviti piatti a base di legumi e verdure di stagione, con preparazioni a minor impatto ambientale a base di prodotti biologici, a chilometro zero e sostenibili, in alternativa a piatti che hanno un grande impatto ambientale, privilegiando per esempio i legumi.

Giovedì 8 febbraio il menù green di tutte le scuole di Bologna sarà incentrato su entrè di verdure crude (carota, finocchio, cavolo rosso), riso all’olio, farinata di ceci con salsa alle verdure, oltre a pane e frutta di stagione. L’assessore alla Scuola e all’Agricoltura Daniele Ara e il presidente del quartiere Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani saranno presenti alle 11.30, alla scuola dell’infanzia Mago Merlino in via Azzo Gardino 63, per salutare bambini e bambine, insegnanti e personale scolastico.

Maggiori informazioni sulla Green Food Week: https://www.foodinsider.it/green-food-week/