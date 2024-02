Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato sono i protagonisti di ‘Così è (se vi pare)’, pièce scritta nel 1917 da Luigi Pirandello, in scena al Teatro Duse di Bologna dal 9 all’11 febbraio 2024 (ore 21, domenica ore 16).

Al centro della storia l’inconoscibilità della verità assoluta, il relativismo che ne consegue e il dramma esistenziale che accompagna l’impossibilità di conoscere gli altri e il reale.

L’idea dell’allestimento diretto da Geppy Gleijeses nasce da un’intuizione di Giovanni Macchia, il più rilevante critico di Pirandello, e si rifà al concetto del cannocchiale rovesciato per cui ‘le cose più vicine, vissute, torturanti, furono viste con il binocolo rovesciato: da quella distanza che ne permettesse la meditazione assorta o l’ironia o addirittura il grottesco’.

Un grande classico della drammaturgia in cui non manca una nota di assoluta modernità. Per questo spettacolo, infatti, Gleijeses ha chiesto a Michelangelo Bastiani, uno dei più importanti video-artist del mondo di creare, in un contenitore vuoto, degli ologrammi tridimensionali: donnine e piccoli uomini alti 50 centimetri. Sono i personaggi della commedia che inutilmente si affannano per scoprire una verità che non esiste. All’ingresso della Signora Frola (Milena Vukotic), vedremo le figurine 3D che popolano il paese e la storia riprendere le loro reali fattezze di fronte alla grandezza del dolore e dell’amore di una madre.

