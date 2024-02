Ha dato il via alla musical-mania Grease firmato dalla Compagnia della Rancia, che replica il successo dello scorso anno al Teatro Celebrazioni di Bologna con tre date, in programma venerdì 9 e sabato 10 febbraio alle 21.00 e domenica 11 febbraio alle 18.00.

Scritto da Jim Jacobs e Warren Casey, Grease – che ha debuttato a Broadway nel 1971 e a cui è seguito nel 1978 il film campione di incassi che ha consacrato John Travolta e Olivia Newton-John nei ruoli dei due protagonisti Danny e Sandy – ancora oggi, dopo più di cinquant’anni, continua a essere rappresentato sui palcoscenici di tutto il mondo.

Considerato il musical dei record, quello della produzione marchigiana – con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone – è diventato un vero e proprio fenomeno di costume “pop”: un cult intergenerazionale, in cui ci si immedesima in una storia d’amore e di amicizia senza tempo, che la Compagnia della Rancia, dopo aver superato i 2.000.000 di spettatori complessivi dal primo debutto, propone di anno in anno in una versione sempre più attuale e con un cast completamente rinnovato. A rappresentare infatti i personaggi, diventati vere e proprie icone generazionali, giovani e talentuosi performer appositamente selezionati tra oltre 650 candidati.

