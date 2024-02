Venerdì 9 febbraio – ore 20:45 presso il Centro Educazione Ambientale “Il Picchio” a Villa Gandini di Formigine – una serata dedicata allo straordinario e sconosciuto mondo delle API, alla loro importanza fondamentale per l’ecosistema e per la nostra specie ed alle azioni

che ognuno di noi può fare per aiutarle e proteggerle. Se ne parla insieme ad ANDREA SILINGARDI, apicoltore ed ecovolontario. Info: Circolo “Chico Mendes”: circolochicomendes@libero.it