«È stata sicuramente una grande emozione poter essere ricevuti dal Santo Padre. Siamo riconoscenti alla Santa Sede per questo momento di incontro, che ha rappresentato un’opportunità per l’associazione e per gli imprenditori di sentire la vicinanza del Papa». Carlo Alberto Rossi, Segretario Generale Lapam Confartigianato, commenta con sentite parole di ringraziamento il momento di incontro con Papa Francesco. Organizzato dalla Confartigianato a livello nazionale e esteso a tutte le sedi provinciale dell’associazione, una delegazione di Lapam Confartigianato, composta dal Segretario Generale Carlo Alberto Rossi e da più di 150 persone tra imprenditori associati e dipendenti dell’associazione, è stata ricevuta a Roma in udienza dal Santo Padre, presso la Sala Nervi in Vaticano. Durante l’incontro, il Pontefice ha toccato temi cari allo spirito umano e imprenditoriale.

«La vostra associazione ha contribuito allo sviluppo della comunità – ha dichiarato Papa Francesco durante l’incontro –. L’uso delle tecnologie è necessario per l’avanzamento della società, ma non deve sostituire la fantasia dell’uomo: le macchine aiutano il progresso, ma le persone inventano. Il lavoro è connesso con tre membra del corpo: le mani, gli occhi e i piedi. Ma c’è soprattutto il cuore che unisce tutto. Il lavoro manuale rende partecipe l’artigiano dell’opera di Dio: fare non equivale a produrre, ma mette in gioco la capacità creativa che unisce mente, mani e la passione del cuore. Benedite e ringraziate il Signore per il dono delle mani e per il lavoro che vi consente di esprimere. Non abbiate timore di includere le categorie più fragili. Io vi ringrazio per il contributo che date per abbattere i muri delle disabilità. L’artigiano arriva prima di tutti a intuire il destino di bellezza che può avere la materia, e questo lo avvicina al Creatore. Grazie per il Bene che realizzate».

«Certamente un incontro che ci dà grande motivazione per continuare nella strada che abbiamo già tracciato – conclude il Segretario Generale Rossi –. Le parole di Papa Francesco hanno colto nel segno quella che è la mission di un’associazione come la nostra e rappresentano un punto di partenza verso cui dirigerci per un futuro di prosperità e serenità».