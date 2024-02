Poco dopo le 20.30 di ieri, sabato 10 febbraio, i carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra, sono intervenuti lungo la via Emilia a Ponte Enza di Gattatico dove, all’altezza del km 194.6, si era verificato un incidente stradale con feriti che ha coinvolto una Mercedes ML 270, una Ford Fiesta e una Fiat Panda. Al momento dell’intervento dei carabinieri gli occupanti dei veicoli erano già stati soccorsi dai sanitari inviati dal 118 e trasportati presso gli ospedali di Parma e Reggio Emilia.

Successivamente sono stati identificati dai Carabinieri in un cittadino indiano 45enne residente a Roccabianca (PR) con a bordo un connazionale 38enne residente a Reggio Emilia, entrambi feriti e non in pericolo di vita; una 57enne di Gattatico, pure lei ferita e non in pericolo di vita e la conducente della Fiat Panda una 48enne residente a Reggio Emilia, anche lei ferita ma non in pericolo di vita. Le esatte cause del sinistro, che di fatto ha bloccato la via Emilia tra Reggio e Parma creando grande disagio alla circolazione stradale, sono ancora all’esatto vaglio dei carabinieri di Cadelbosco Sopra che hanno proceduto ai rilievi.