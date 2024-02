Non solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche. È Alla scoperta di Morricone, il tributo al grande compositore Ennio Morricone proposto dall’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno, in programma mercoledì 14 febbraio alle 21.00 al Teatro Celebrazioni di Bologna.

Già interprete di melodie rimaste nella memoria collettiva – quali le celebri colonne sonore di Mission, Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull’Oceano, Malena, Per qualche dollaro in più, C’era una volta in America – l’Ensemble Symphony Orchestra nel suo nuovo spettacolo omaggia Morricone anche con pagine meno conosciute del suo vasto repertorio. Accanto alle musiche delle pellicole Gli Intoccabili, La Califfa e Canone inverso, non mancheranno alcune canzoni scritte per le artiste Dulce Pontes, Joan Baez e Mina, proposte in un’inedita versione sinfonica.

Assieme all’Orchestra sul palco si alternano solisti e prime parti di Teatri e Istituzioni musicali italiane, come il violoncellista Ferdinando Vietti e il trombettista Stefano Benedetti, e ospiti quali il soprano Anna Delfino, a cui è affidato il “Deborah’s Theme” da C’era una volta in America, e il violinista del Cirque du Soleil Attila Simon, che eseguirà il solo di Love Affair.

Ad accompagnare il pubblico, dando voce ai personaggi e alle ambientazioni, Andrea Bartolomeo, attore e regista presente da oltre 25 anni nei rinomati Festival internazionali di Teatro, e interprete, tra gli altri, de Il giardino dei ciliegi e del pluripremiato Macbettu, entrambi con la regia di Alessandro Serra.

