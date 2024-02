San Valentino torna a far innamorare Formigine. L’appuntamento è mercoledì 14 febbraio dalle 9 alle 20 in centro storico, dove verranno allestiti gli stand dei commercianti, il mercatino arti e mestieri e i banchi gastronomici dolci e salati per degustazioni alimentari.

Dalle 17 alle 20 sulle mura del Castello verranno proiettate le fotografie degli innamorati più famosi. Come ogni anno, sarà presente anche l’immancabile panchina degli innamorati, dove poter scattare una foto romantica con lo sfondo del Castello. Per le vie del centro, infine, musica d’amore a filo diffusione e animazione con artisti di strada, fotografie dedicate, dj e coppie di cosplay.

Dichiara l’Assessore alle Attività produttive Corrado Bizzini: “Anche quest’anno va un doveroso ringraziamento ai nostri commercianti, che come sempre si sono impegnati per organizzare questo evento. Parlare e diffondere l’amore, soprattutto quando nel mondo emerge tanta divisione, è un atto di coraggio e di speranza. Vi aspettiamo in centro storico”.