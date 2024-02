Al via il progetto “La biblioteca del benessere”, con il quale la biblioteca comunale “Lea Garofalo” di Castelfranco Emilia si propone come luogo di benessere per la comunità attraverso la lettura di libri che possono migliorare la qualità della vita quotidiana di tutti/e, aumentare la consapevolezza del corpo e della mente, aiutare a superare momenti di difficoltà e a capire meglio il mondo in cui viviamo, stimolare il dialogo, la socializzazione e l’integrazione.

“Con questo progetto mettiamo a disposizione della nostra comunità uno degli spazi simbolo della vita cittadina castelfranchese, che per una volta non vuole promuovere solo cultura in senso stretto, ma una vera e propria cultura del benessere, attraverso la proposta di letture mirate che possono essere di aiuto nella vita di tutti i giorni degli adulti ma anche dei più piccoli” commenta l’Assessore alla Cultura Leonardo Pastore.

Il programma degli incontri inaugura venerdì 16 febbraio, alle ore 18.00, con il primo incontro della rassegna “Il salotto dei libri”, a cura dell’Associazione Bugs Bunny. In questo appuntamento verrà presentato il libro “Giochiamo a meditare. Per ritrovare calma e serenità in un mondo che corre veloce”, insieme all’autrice Monia Monti, pedagogista, istruttrice di mindfulness e trainer di meditazione. Un incontro particolarmente consigliato per genitori, nonni, educatori, insegnanti, pedagogisti, operatori del sociale: la mindfulness e la meditazione possono essere dei preziosi strumenti per aiutare i bambini a ritrovare calma, migliorare la concentrazione, l’attenzione e sviluppare comportamenti più amorevoli e rispettosi. A conclusione della serata verrà svolta anche un’attività di rilassamento.

Il giorno seguente, sabato 17 febbraio, l’appuntamento sarà con “Le storie del sabato”, una serie di incontri di lettura ad alta voce a cura dei volontari “Nati per Leggere”, che accoglieranno bambini e genitori nello spazio 0-6 anni della biblioteca per condividere un momento di lettura e presentare libri particolarmente adatti a loro. In particolare alle 10.00 è previsto il momento dedicato ai bambini 0-3 anni e alle 11.00 a quelli/e 3-6 anni. Il secondo incontro si terrà sabato 2 marzo.

Si darà spazio anche ai suggerimenti pratici per migliorare la propria vita, dando più valore al tempo, nel ciclo di appuntamenti “Il valore del tempo”, a cura di Claudia Piccinini, un corso che si propone di fornire indicazioni pratiche su come organizzare meglio il proprio tempo, ottimizzandolo e consentendo di realizzare meglio le attività quotidiane, concentrandosi sugli obiettivi a cui si tiene maggiormente. Si inizia lunedì 19 febbraio e si prosegue lunedì 11 marzo, sempre alle 20.30.

Per maggiori informazioni contattare biblioteca comunale “Lea Garofalo”: bibliotecacomunale@comune.castelfranco-emilia.mo.it