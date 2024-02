Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena sono intervenuti presso il parco Novi Sad, dove era stata segnalata una lite in corso tra un gruppetto di giovani. Giunti sul posto i militari hanno accertato che in realtà non c’era stata alcuna rissa.

Su una panchina hanno identificato alcuni ragazzi stranieri, uno dei quali è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, nascosti nella tasca della sua giacca. Il 24enne aveva anche la disponibilità di due permessi di soggiorno, aventi lo stesso numero identificativo, ma scadenze diverse. All’esito della verifica, entrambi i documenti sono risultati falsi e sono stati sottoposti a sequestro penale.

In sua compagnia è stato identificato un 18enne che, all’esito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 12 grammi di hashish già suddivisi in dosi, oltre a un coltello illegalmente detenuto.

Per entrambi i fermati, segnalati alla Procura della Repubblica di Modena, è stata avviata la procedura di espulsione dal territorio nazionale.