Nell’ambito del progetto regionale ‘Teatro e Salute Mentale’, venerdì 16 febbraio la Compagnia Exit presenta Quel luogo dentro di noi: uno spettacolo che nasce da tante storie, tanti intrecci, da un confronto su temi e personaggi di grandi opere, da Molière a Pirandello, storie vicine a tutti noi, storie di tutti noi. In un circo che rapisce, cancella la memoria. E solo ritrovando il proprio passato e facendo pace con i nostri dolori ritroveremo davvero noi stessi.

IN VIAGGIO…dall’io al noi per promuovere la salute mentale nei teatri dell’Emilia-Romagna è una delle iniziative realizzate nell’ambito del progetto “Teatro e Salute Mentale” promosso dalla Regione Emilia-Romagna – Assessorato politiche per la salute e Assessorato alla cultura e paesaggio e dai Dipartimenti di Salute Mentale di Bologna, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini. Grazie a questo Protocollo d’intesa si è costruito una vera e propria stagione teatrale che intende per promuovere le compagnie operanti nei diversi Dipartimenti di Salute Mentale della Regione Emilia-Romagna. Il coordinamento è affidato ad ATER Fondazione e al Centro Diego Fabbri di Forlì con la collaborazione dell’Istituzione Gian Franco Minguzzi e Associazione Arte e Salute APS.

Quel luogo dentro di noi – Compagnia Exit autore e regia Samanta Sonsini, interpretato da Rossella Minarini, Fabio Santoro, Alberto Lo Presti, Sabina Bellini, Silvana Nerini, Anna Maria Timisani, Giorgio Caporali, Giacomo Galavotti, Mirko Melandri, Marta Felicetti, Stefano cavallini, Silvana Privitera.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI Auditorium Rita Levi Montalcini via 29 Maggio, 4 Mirandola

Quel luogo dentro di noi ingresso unico € 5

orari biglietteria lunedì e mercoledì ore 17.00-19.00, nei giorni di spettacolo ore 17.00-21.00. Si possono effettuare prenotazioni telefoniche scrivendo una e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it, telefonando al numero 0535 22455 negli orari di apertura della biglietteria e con messaggio WhatsApp al numero 333 2455605.