Il 16 febbraio 2024 in via Terragli a Levante 1 a Sant’Agata Bolognese, si terrà l’inaugurazione ufficiale del progetto Agorà, un nuovo spazio dedicato ad attività didattiche, educative e di sostegno alla genitorialità aperto a tutti i bambini e alle famiglie del territorio. Si tratta di un esempio di come la scuola con l’aiuto delle istituzioni e delle aziende possa diventare un motore di futuro e di bene per le periferie.

Il progetto Agorà è nato con l’obiettivo di trasformare il centro giovanile adiacente alla scuola Suor Teresa Veronesi in uno spazio vitale per la comunità, ricco di attività educative che possano essere opportunità di crescita e futuro per le nuove generazioni in un territorio povero di proposte.

Lamborghini, già partner delle Scuole Suor Teresa Veronesi nella costruzione di Neverending, la prima biblioteca in lingua inglese dell’intera area, nata nel 2022 e dedicata ai bambini del territorio, ha dato un contributo fondamentale anche in questa occasione, permettendo di realizzare un ulteriore spazio dedicato alla crescita e allo sviluppo dei bambini. Umberto Tossini, Chief People, Culture & Organization Officer di Lamborghini commenta l’evento con le seguenti parole: “Oggi celebriamo un traguardo per il territorio di Sant’Agata che abbiamo raggiunto assieme: le Imprese possono sostenere la creazione di valore per la Comunità onorando la loro vocazione sociale ed accompagnare l’impegno di Istituzioni e Associazioni per le nuove generazioni. Puntiamo su gesti semplici ma significativi come questo per costruire un futuro di migliori opportunità per la crescita dei giovani e per le loro famiglie”.

Sostegno altrettanto importante al progetto è stato offerto da UniCredit che ha raddoppiato il contributo elargito da Lamborghini rendendo possibile la realizzazione di Agorà, che si propone di offrire nuovi laboratori al polo scolastico e diventare un punto di riferimento per attività didattiche, educative e di sostegno alla genitorialità. Remo Taricani, Deputy Head Italy UniCredit afferma: “In UniCredit crediamo che investire nell’istruzione e nell’educazione significhi investire in un futuro migliore e più sostenibile per la società. Siamo quindi orgogliosi di partecipare a questo progetto che rende possibile l’ampliamento dell’offerta didattica e formativa a disposizione degli alunni di questa comunità e delle loro famiglie. Iniziative come quella di Agorà, ad alto impatto sociale, sono frutto di un percorso che non si fa da soli. Le sinergie sono infatti fondamentali per favorire lo sviluppo di un ecosistema positivo. Oggi parlare di crescita significa parlare di inclusività, non solo rispetto ai beneficiari ma anche in relazione alle modalità di azione di tutti gli attori in campo. Come Banca vogliamo attivarci proprio in questo senso, lavorando in prima linea per promuovere tutte le connessioni e sostenere un progresso sociale ed economico a lungo termine”.

Le Scuole Suor Teresa Veronesi, inserite da settembre 2021 nel gruppo delle Scuole Malpighi, gestite dalla Fondazione Diocesana Ritiro San Pellegrino, sono da sempre un punto di riferimento essenziale per l’educazione dei giovani. La Fondazione Diocesana Ritiro San Pellegrino, gestore della scuola, ha preso in affitto i locali del Centro Polivalente dal Comune, trasformandoli in laboratori a disposizione della scuola e di tutti i bambini del territorio.

Don Gabriele Porcarelli, Presidente della Fondazione Ritiro S. Pellegrino, sottolinea come “le scuole paritarie possono essere un motore per il futuro del nostro Paese. Non sono solamente un bene per chi le frequenta. Questo è il motivo per cui è nato Agorà, che siamo molto orgogliosi di inaugurare oggi”.

Da Ottobre 2023 Agorà ha iniziato la propria attività offrendo molteplici proposte formative pensate per adulti e bambini del territorio: corsi di strumento, psicomotricità, yoga, tango, teatro, inglese ed iniziative laboratoriali mensili con specialisti in arte, scienze, musica, tecnologia. Da Febbraio 2024 sono presenti ad Agorà con i loro studi di consulenza anche la logopedista e la psicologa del territorio. Infine sono stati pensati una serie di incontri gratuiti per i genitori dal titolo “Come aiutare i nostri figli a diventare grandi?” tenuti da specialisti per favorire uno spazio di confronto su tematiche riguardanti l’infanzia e la prima adolescenza.

Il Comune di Sant’Agata Bolognese ha dato il proprio patrocinio al progetto, sottolineando l’importanza dell’educazione per lo sviluppo e il benessere del territorio.

È possibile accreditarsi all’evento mandando una mail a cventuri@scuolemalpighi.it