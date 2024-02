A Soliera a partire da lunedì 19 febbraio via Serrasina sarà interessata da lavori di fresatura e asfaltatura della carreggiata nel tratto che va dall’incrocio con via San Michele all’incrocio con via Murazzuoli. Per consentire la migliore realizzazione dell’intervento, la strada, a due corsie e a doppio senso di marcia, sarà chiusa alla circolazione dei veicoli nella fascia oraria dalle ore 9 alle ore 18. Consentito il passaggio dei mezzi di soccorso e degli organi di polizia e polizia locale in caso di emergenza, e dei residenti.

L’avvio mattutino dei lavori è stato posticipato alle ore 9 per consentire il passaggio a coloro che si recano al lavoro.

L’intervento richiederà qualche giorno di lavoro, esclusi imprevisti legati alle condizioni meteorologiche.