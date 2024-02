Il Sindaco Alberto Greco – nella mattinata di Giovedì 15 Febbraio attraverso atto monocratico – ha nominato il Geometra Claudio Sgarbanti, 69 anni, nuovo Assessore alle Politiche Economiche, Sport e Tradizioni Culturali.

Un’ingresso, deciso dopo le dimissioni rassegnate dall’Avvocato Roberto Lodi, che completa la Giunta nel corso dell’ultimo semestre del mandato corrente. Il Sindaco ha contestualmente disposto che la delega alla Società partecipata AIMAG, venga attribuita al Vice Sindaco Letizia Budri. Infine, le competenze relative alla Sicurezza e alla Comunicazione rimarranno una competenza e prerogativa diretta in capo al Sindaco.

“Ringrazio il Sindaco Alberto Greco per avermi dato la possibilità di mettere a disposizione della comunità le mie competenze e la mia passione per Mirandola – commenta dopo aver ricevuto l’incarico l’Assessore Sgarbanti – Avendo apprezzato, da cittadino il Governo di questa Amministrazione, non posso che compiacermi di far parte di questa squadra di Amministratori, assicurando il massimo impegno nello sviluppo delle materie delegate a me assegnate”.