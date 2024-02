La sera del 6 febbraio scorso, verso le 22.00, una ragazza di 24 anni, mentre rincasava nella sua abitazione nel centro cittadino di Bologna, veniva avvicinata da un giovane – poi identificato in un somalo di 20 anni, incensurato – che la palpeggiava provando a baciarla.

Solo le grida della giovane inducevano l’autore ad allontanarsi. Durante la fuga il giovane incrociava un’altra ragazza sferrandole un calcio ed allontanandosi.

A seguito di accurate e prolungate ricerche, il presunto autore veniva intercettato da una volante del Commissariato e tratto in arresto. Successivamente rimesso in libertà causa l’assenza dello stato di flagranza, da parte del Questore veniva disposto un ordine di trattenimento del cittadino somalo per pericolosità sociale con collocamento presso il CPR di Milano Corelli.

A seguito della decisione del tribunale di Milano con cui veniva disposta la liberazione dello stesso per mancanza del requisito della pericolosità sociale, la locale Procura ritenendo sussistere gravi indizi di reato, emetteva nell’immediatezza provvedimento di fermo che veniva eseguita nella mattinata odierna, quando l’indagato veniva rintracciato presso un Centri di Accoglienza Straordinaria di Malalbergo.