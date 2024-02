Quattro agenti della Polizia locale di Sassuolo accusati di tortura aggravata, abuso di potere e falso ideologico sono stati rinviati a giudizio. Lo ha disposto il giudice dell’udienza preliminare, che non ha accolto la richiesta di non luogo a procedere presentata dai difensori degli agenti. Secondo la ricostruzione fatta oggi in tribunale a Modena, i quattro avrebbero sottoposto a tortura, all’interno dell’ospedale di Sassuolo, un uomo originario del Marocco. Il pubblico ministero aveva ribadito davanti al giudice le accuse. L’udienza del processo è convocata per il 7 maggio 2024.

I fatti risalgono ad ottobre del 2021. A presentare denuncia erano stati i vertici stessi dell’ospedale di Sassuolo.

